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27 декабря 2016
18:23  27 декабря 2016 0

Жалобы адвокатов Новикова и Шилиманова будут рассмотрены 29 декабря

Александр Новиков после допроса в ГСУ МВД России по Свердловской области. Екатеринбург, новиков александр
Новиков считает домашний арест актом произвола и беззаконияФото: Владимир Жабриков © URA.Ru
новость из сюжета:
Уголовное дело барда Новикова
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Свердловский областной суд назначил время рассмотрения апелляционных жалоб адвокатов Александра Новикова и Михаила Шилиманова. Апелляцию защиты на решение Верх-Исетского суда о домашнем аресте Новикова рассмотрят 29 декабря, в 09.30. Апелляцию на решение того же суда о помещении в СИЗО Шилиманова — 29 декабря, в 12.00, сообщает пресс-служба областного суда.

Как ранее сообщало «URA.Ru», Михаил Шилиманов был взят под арест 23 декабря. В СИЗО ему предстоит пробыть до 18 февраля 2017 года. Для Александра Новикова суд избрал более мягкую меру пресечения — домашний арест. Сразу же после избрания меры пресечения оба фигуранта заявили о том, что будут обжаловать решение суда.

Бывший чиновник Михаил Шилиманов и шансонье Александр Новиков проходят обвиняемыми по скандальному делу о строительстве коттеджного поселка «Бухта Квинс» на берегу Шарташа. Уже на протяжении нескольких лет 64 пайщика не могут дождаться своего жилья, потому что деньги переводились со стройки на счета Новикова и Шилиманова. Уголовное дело, которое расследует ГСУ ГУ МВД по Свердловской области, возбуждено по статье «мошенничество в особо крупном размере».

Наталья Щербакова
© Служба новостей «URA.Ru»
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