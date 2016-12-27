18:23 27 декабря 2016 0

Новиков считает домашний арест актом произвола и беззакония Фото: Владимир Жабриков © URA.Ru

Свердловский областной суд назначил время рассмотрения апелляционных жалоб адвокатов Александра Новикова и Михаила Шилиманова. Апелляцию защиты на решение Верх-Исетского суда о домашнем аресте Новикова рассмотрят 29 декабря, в 09.30. Апелляцию на решение того же суда о помещении в СИЗО Шилиманова — 29 декабря, в 12.00, сообщает пресс-служба областного суда.

Как ранее сообщало «URA.Ru», Михаил Шилиманов был взят под арест 23 декабря. В СИЗО ему предстоит пробыть до 18 февраля 2017 года. Для Александра Новикова суд избрал более мягкую меру пресечения — домашний арест. Сразу же после избрания меры пресечения оба фигуранта заявили о том, что будут обжаловать решение суда.

Бывший чиновник Михаил Шилиманов и шансонье Александр Новиков проходят обвиняемыми по скандальному делу о строительстве коттеджного поселка «Бухта Квинс» на берегу Шарташа. Уже на протяжении нескольких лет 64 пайщика не могут дождаться своего жилья, потому что деньги переводились со стройки на счета Новикова и Шилиманова. Уголовное дело, которое расследует ГСУ ГУ МВД по Свердловской области, возбуждено по статье «мошенничество в особо крупном размере».