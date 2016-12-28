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Главные новости ХМАО
08:34  28 декабря 2016 1

Губернатор Комарова начинает предновогодний вояж в центр ХМАО

Комарова и Якушев. Пресс-конференция. Нижневартовск., комарова наталья
Глава ХМАО будет работать в Сургуте и Сургутском районеФото: Александр Елизаров © URA.Ru

Наталья Комарова перед Новым годом посетит Сургут и Сургутский район. Об этом «URA.Ru» сообщили сразу несколько источников. По их данным, окончательная программа визита главы региона в муниципалитеты до сих пор в стадии обсуждения.

Руководитель окружного департамента общественных и внешних связей Елена Шумакова не ответила на звонок корреспондента агентства.

Однако согласно неофициальным данным, в Сургуте Наталья Комарова будет работать в среду, 28 декабря. По сведениям источников, во второй половине дня губернатор посетит жилые стройки, в том числе новый арендный дом.

В Сургутский район Наталья Комарова приедет в четверг, 29 декабря. По предварительным данным, глава региона навестит деревню Лямина, где в школе-интернате несколько дней назад отравились несколько десятков детей.

Антон Степыгин
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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