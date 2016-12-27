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27 декабря 2016
Главные новости Москвы
18:42  27 декабря 2016 0

Новые обстоятельства катастрофы: Ту-154 рухнул в Черное море на скорости более 500 км/ч

Самолеты в городе. Екатеринбург, самолет, авиация
Самолет столкнулся с поверхностью воды с левым креном на скорости около 510 км/ч (архивный снимок)Фото: Анна Майорова © URA.Ru
новость из сюжета:
Катастрофа Ту-154, летевшего в Сирию
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Потерпевший крушение самолет Ту-154 Минобороны РФ упал в Черное море на скорости более 500 км/ч. В момент трагедии пилоты пытались совершить маневр вправо, самолет летел с сильно задранным носом.

«По всей видимости, произошло его сваливание с эшелона во время маневра вправо. В результате в конце разворота он столкнулся с поверхностью воды с левым креном на скорости около 510 км/ч», — сообщил ТАСС источник в силовых структурах. Его слова приводит «Газета.Ru».

Другой источник сообщил агентству, что Ту-154 шел с чрезмерно большим углом атаки, его мотало из стороны в сторону. Собеседники издания не исключают, что катастрофа могла случиться из-за сочетания нескольких причин одновременно, в том числе ошибки экипажа и неполадки одного из двигателей.

Ранее сообщалось об отсутствии признаков взрыва или пожара на Ту-154. Эксперты пришли к таким выводам после осмотра фрагментов лайнера, которые достали из воды, уточняет «Национальная служба новостей».

Самолет Ту-154, летевший из аэропорта Адлера в город Латакия (Сирия) утром в воскресенье, 25 декабря, упал в Черное море. На борту воздушного судна находились 92 человека — музыканты ансамбля имени Александрова, военные, журналисты трех федеральных телеканалов и глава благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, более известная как Доктор Лиза.

Марина Мотылева
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