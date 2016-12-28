09:29 28 декабря 2016 0

Ради разнообразия мороз решил дать передышку южноуральцам Фото: depositphotos.com © URA.Ru

Новогодняя погода порадует жителей Южного Урала. Если верить синоптикам Челябинского гидрометеоцентра, на рубеже 2016 и 2017 годов температура будет по-зимнему комфортной и праздник не омрачится никакими природными катаклизмами.

Днем 31 декабря столбики термометров покажут 6-10 градусов мороза, а 1 января будет еще теплее. В новогоднюю ночь ожидается 12 градусов ниже нуля, а в первые часы наступившего 2017 года может пойти небольшой снег. Еще более теплую — пусть всего на несколько градусов — погоду пророчит в эти дни и сайт Gismeteo.

Столь же обнадеживающе выглядит прогноз и на пару последующих суток. Неприятности могут доставить разве что снегопады, о которых уже предупредил муниципальные власти и коммунальщиков губернатор Борис Дубровский. Муниципальным властям ушло распоряжение проводить уборку улично-дорожной сети без скидки на праздники.