Пермского экс-чиновника осудили за взятки и халатность

19:05 27 декабря 2016 0

Еще один прикамский взяточник отправится за решетку Фото: Алексей Гущин © URA.Ru

В Перми завершились разбирательства по громкому делу о реконструкции детского сада, здание которого стало непригодно для эксплуатации. Бывший руководитель муниципального учреждения отправится в колонию строгого режима.

Во вторник, 27 декабря, Индустриальный районный суд Перми вынес приговор в отношении бывшего директора Управления коммерческого строительства Пермского муниципального района Дмитрия Мосягина. Он признан виновным в халатности, двух эпизодах получения взятки в крупном размере и в получении взятки в особо крупном размере.

Судом установлено, что экс-директор контролировал реконструкцию детского сада в деревне Горшки. Он позволил подрядчикам использовать материалы, которые не были предусмотрены проектом. Это привело к тому, что здание детсада признали непригодным для эксплуатации.

Также в ходе следствия было доказано, что Мосягин получил в качестве взяток 800 тысяч и 1,4 млн рублей. Суд назначил виновному наказание в виде 8,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Кроме того, Мосягину в течение трех лет будет запрещено занимать должности в органах местного самоуправления, сообщает пермское управление СК России.