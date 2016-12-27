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27 декабря 2016
Главные новости Москвы
19:09  27 декабря 2016 1

Россияне скупают валокордин на фоне новостей о вводе рецептов на его продажу

Аптеки. Екатеринбург
Москвичи начали выстраиваться в очереди за валокордином (архивный снимок)Фото: Александр Ельчищев © URA.Ru

Российская ассоциация аптечных сетей (РААС) зафиксировала точечное повышение спроса на валокордин в московских аптеках. Повышенный интерес связан с заявлением вице-премьера Александра Хлопонина о возможном включении валокордина в список рецептурных препаратов в 2017 году.

Увеличение спроса зафиксировано среди жителей спальных районов столицы, об ажиотажном спросе речи пока нет, сообщает ТАСС. Однако, по мнению исполнительного директора РААС Нелли Игнатьевой, этого не избежать.

«Сегодня проходит информация в средствах массовой информации, которая комментирует неизбежное ужесточение оборота спиртосодержащих лекарственных средств, и это неизбежно выведет к тому, что повысится спрос на эту продукцию», — пояснила она.

Об ужесточении правил оборота спиртосодержащей продукции в правительстве заговорили после массовых отравлений суррогатным концентратом «Боярышник» в Иркутской области, где, по последним данным, погибли 77 человек, напоминает «Газета.Ru».

В связи с этим, как отмечал вице-премьер Хлопонин, ведется дискуссия о том, стоит ли включать в список рецептурных препаратов только валокордин или добавить в него йод, зеленку и другие спиртосодержащие препараты, уточняет «Национальная служба новостей». Однако позже Александр Хлопонин заявил: никакой задачи усложнить доступ граждан к этим препаратам не существует, пишет Life.ru.

Марина Мотылева
© Служба новостей «URA.Ru»
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