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27 декабря 2016
19:05  27 декабря 2016 1

Бывший начальник ОБЭП Ревды получил восемь лет колонии за «особо крупную» взятку

Клипарт , взятка, зарплата, купюры, конверт
За прекращение доследственной проверки полицейскому предложили 1,5 млн рублейФото: Алексей Гущин © URA.Ru

В Свердловской области вынесен приговор бывшему начальнику отделения экономической безопасности и противодействия коррупции ОВД Ревды. 28-летний экс-полицейский признан виновным в получении взятки в особо крупном размере — при его задержании фигурировала сумма 500 тысяч рублей.

В ноябре 2015 года на тогда еще действующего полицейского вышел представитель директора промышленного предприятия Дегтярска, в отношении которого проводилась проверка на предмет незаконной предпринимательской деятельности. Он предложил полтора миллиона рублей за принятие решения об отказе в возбуждении уголовного дела. Полицейский согласился.

19 декабря 2015 года в кафе на улице Малышева в Екатеринбурге сразу после получения первого «транша» в размере 500 тысяч рублей полицейский был задержан сотрудниками регионального управления ФСБ и ОРЧ собственной безопасности ГУ МВД России по Свердловской области. Уголовное дело расследовалось вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Свердловской области.

«В ходе следствия проделан значительный объем работы по сбору доказательственной базы: проведены многочисленные судебные экспертизы (лингвистическая, почерковедческая, фотопортретная, фоноскопическая), допрошено свыше 20 свидетелей, проанализированы аудио- и видеозаписи», — сообщили в пресс-службе областного следственного управления СК России.

По приговору суда бывший полицейский получил наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии строгого режима.

Как сообщил «URA.Ru» официальный представитель ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, нерадивого сотрудника ОВД Ревды в ходе оперативно-розыскных мероприятий выявили сотрудники УФСБ, к делу сразу же подключились сыщики из подразделения собственной безопасности регионального полицейского главка.

«Из системы МВД должностное лицо, о котором идет речь, было с позором изгнано 29 января текущего года. Теперь его ожидают на длительный срок тюремные нары. В ряды силовиков отныне ему навсегда дорога закрыта. Отмечу, только в этом году по состоянию на начало декабря из органов внутренних дел по отрицательным мотивам за различные противоправные деяния уволено свыше 150 всевозможных нарушителей. Процесс самоочищения свердловского гарнизона полиции собственными силами оперативных подразделений ГУ МВД области от случайных служивых активно продолжается и находится на личном контроле генерала Бородина», — подчеркнул Валерий Горелых.

Наталья Щербакова
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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