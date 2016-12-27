19:55 27 декабря 2016 0

Власти приглашают горожан на новогодний забег Фото: Игорь Меркулов © URA.Ru

Для жителей Кургана, желающих принять участие во флешмобе Дедов Морозов на центральной площади, в ночь на 1 января будут организованы специальные автобусные рейсы.

Как сообщили «URA.Ru» в пресс-службе администрации города, общественный транспорт отправится после завершения мероприятия в 00:30 от кинотеатра «Россия».

Автобусы поедут по трем маршрутам: в микрорайоны Заозерный и Рябково, в поселок Восточный, а также в Энергетики и Северный район (по улицам Гоголя, Пушкина, Свердлова, Бажова, проспекту Конституции, в обратном направлении — по проспекту Конституции, через Галкинский переезд, по улицам Ушакова, Гвардейской, Панфилова и Дзержинского).

В ставшем уже традиционным новогоднем забеге планируют участвовать глава города Сергей Руденко и сити-менеджер Кургана Андрей Потапов. Участникам будут раздавать шапочки Дедов Морозов. Флешмоб начнется в 23:00.

В праздничные дни в городе усилят охрану общественного порядка. Так, 31 декабря на центральной площади города и на улицах будет дежурить личный состав УМВД России по городу Кургану, сотрудники частных охранных предприятий, добровольной народной дружины — всего свыше 230 человек. А сотрудники ГИБДД с 29 декабря начнут усиленную проверку водителей на трезвость.