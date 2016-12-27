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20:06  27 декабря 2016 0

Пермскому губернатору предлагают усилить правительство оппозицией

Международный инвестиционный форум
Реформа правительства проходит у Виктора Басаргина с такими трудностями, что губернатору уже решили помочь оппонентыФото: Владимир Андреев © URA.Ru
новость из сюжета:
Отставка пермского правительства
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Один из лидеров парламентской оппозиции в пермском Заксобрании предлагает губернатору создать правительство «народного доверия». Главе региона советуют отдать половину министерских портфелей оппонентам.

Лидер фракции ЛДПР в Заксобрании и координатор регионального отделения либерал-демократов — медиаменеджер Олег Постников — оценил решение губернатора Пермского края Виктора Басаргина реформировать систему управления регионом и лично возглавить правительство. О предстоящем роспуске и формировании нового кабинета министров глава региона объявил на прошлой неделе.

На своей странице в Facebook Олег Постников вспомнил, что в сентябре на первом заседании Заксобрания депутат от ЛДПР и бывший замруководителя администрации губернатора Игорь Орлов как раз высказал идею реформы: правительством должен руководить не председатель, а сам глава региона.

Законодательное собрание Пермского края. Пленарное заседание 15 декабря 2016. Пермь
Олег Постников полагает, что пермская оппозиция может управлять регионом не хуже «варягов»
Фото: Алексей Глазырин © URA.Ru

«В следовании советам от ЛДПР предлагаю губернатору (нынешнему или новому) пойти дальше и создать коалиционное правительство Пермского края при участии представителей всех парламентских партий с учетом голосов, полученных на выборах. В Прикамье это половина министерских портфелей. Уверен, это точно будет правительство народного доверия!»

Решение об отставке правительства Пермского края Виктор Басаргин принял в прошлый четверг, 22 декабря. Указ о роспуске еще не готов. Предполагается, что министры будут работать в статусе исполняющих обязанности до окончания формирования кабмина. Возглавит новое правительство сам губернатор. При этом неясной остается судьба действующего председателя Геннадия Тушнолобова, который первоначально заявил, что не собирается уходить в отставку. По неподтвержденным данным, ему обещана иная должность в руководстве Пермского края.

Стефан Савелли
© Служба новостей «URA.Ru»
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