Пермскую больницу наказали за смерть пациента в очереди

20:41 27 декабря 2016 0

Надзорные органы уличили врачей в неправильном лечении умершего пациента Фото: Владимир Жабриков © URA.Ru

Осинскую больницу за скандальный случай смерти пациента наказали крупным штрафом. Об этом сообщает прокуратура Пермского края.

Прокуратура Осинского района на основании публикаций СМИ провела проверку в Осинской центральной районной больнице по факту смерти пенсионера, ожидавшего очереди на рентген. Было установлено, что врачи не провели необходимые мероприятия для диагностики и лечения заболевания мужчины.

Прокурор возбудил в отношении медицинского учреждения дело об административном правонарушении. Постановлением мирового судьи больница оштрафована на сто тысяч рублей.

Как ранее сообщало «URA.Ru», министерство здравоохранения Пермского края также проводило проверку скандального случая. Чиновники пришли к выводу, что медработники нарушили порядок и стандарты оказания помощи пациенту. Главному врачу больницы Андрею Котомину было выдано предписание. Материалы проверки минздрав направил в органы Росздравнадзора и прокуратуру.

В настоящее время по факту смерти пациента возбуждено уголовное дело региональным следственным управлением СКР. Расследование начато по статье «причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». Выясняются обстоятельства произошедшего.

О шокирующем случае в осинской больнице стало известно из сообщений в социальных сетях. Пользователи рассказали, что 14 октября 64-летнего мужчину с высокой температурой и подозрением на пневмонию привезли в больницу. Врач направил пациента на рентген. В очереди пенсионер почувствовал себя плохо. Из рентген-кабинета мужчину забрали в приемное отделение, а затем — в реанимацию. Однако спасти пациента не удалось — он скончался от инфаркта миокарда.