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Главные новости Челябинской области
20:36  27 декабря 2016 0

В Челябинске торжественно открыли ледовый городок. ФОТО

Ледовый городок. Челябинск, ледовый городок, елка на площади
В ночь на 1 января здесь устроят фейерверкФото: Вадим Ахметов © URA.Ru

В Челябинске во вторник, 27 декабря, торжественно открылся ледовый городок. Организаторы специально назначили начало шоу на шесть вечера. «Чтобы показать иллюминацию и дать людям возможность попасть на праздник после конца рабочего дня», — пояснил корреспонденту «URA.Ru» глава города Евгений Тефтелев.

Собравшиеся на площади Революции челябинцы смогли оценить концерт, поучаствовать в конкурсах с призами и выбрать лучших, по их мнению, Деда Мороза и Снегурочку.

Стилистика городка в этом году создавалась с прицелом на недавно прошедший в городе чемпионат России по фигурному катанию. Поэтому фигуры Деда Мороза и Снегурочки на площади Революции дополнили символами соревнований — пингвинами-фигуристами Искоркой и Акселем, а одной из самых масштабных фигур стали огромные ледяные коньки.

Двадцать пять ледяных фигур, из которых сформированы скульптурные композиции городка, обнесены ледяным ограждением, символизирующим Уральские горы. Как обычно, городок разделили на несколько зон — по возрастам. Соответственно, можно выбрать одну из семи горок разной величины.

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Фото: Вадим Ахметов © URA.Ru

Алексей Шумов
© Служба новостей «URA.Ru»
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