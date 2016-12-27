{{user.notifications_count}}
Выйти
Войти
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированны. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 60,86
Динамика за 2 недели
Евро 63,57
Динамика за 2 недели
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
27 декабря 2016
Главные новости Москвы
20:26  27 декабря 2016 0

Захарова заявила, что главе МИД Великобритании следует сменить вокабуляр

Медиа-форум
Захарову разозлил "антикварный" вокабуляр главы МИД ВеликобританииФото: Владимир Андреев © URA.Ru
новость из сюжета:
Война в Сирии
все новости сюжета

Официальный представитель МИД России Мария Захарова считает, что министру иностранных дел Великобритании Борису Джонсону пора сменить словарный запас по теме Сирии. Она заявила, что понимает — он не является профессиональным дипломатом, «но не до такой же степени».

«Я не буду даже комментировать эти пассажи, которые, мне кажется, стали уже антикварными, о том, что [Башар] Асад (президент Сирии — прим. ред.) должен уйти. Об этом, кстати говоря, продолжают говорить, если Борис Джонсон не знает, только самая оголтелая оппозиция, экстремисты и боевики. Его коллеги уже поменяли давно свой вокабуляр на эту тему», — цитирует Захарову «Газета.Ru».

Официальный представитель российского МИД считает: высказывания Джонсона говорят о том, что «он вообще не понимает, что там происходит». В частности, негодование Захаровой вызвало его заявление о недопуске представителей ООН в Восточный Алеппо и о том, что единственный способ положить конец войне в Сирии — это отправить президента страны Башара Асада в отставку, уточняет «Федеральное агентство новостей».

Марина Мотылева
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров