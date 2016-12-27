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27 декабря 2016
Главные новости Москвы
21:51  27 декабря 2016 0

Очевидец снял падение Ту-154 на видео

Открытая лицензия на 04.08.2015. Самолеты. , самолет
Очевидец снял взлет, последующий полет и падение воздушного судна (архивное фото)Фото: Pixabay
новость из сюжета:
Катастрофа Ту-154, летевшего в Сирию
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Следователи допросили новых очевидцев катастрофы Ту-154. Среди них оказался человек, снявший взлет, последующий полет и падение воздушного судна в Черное море.

«Помимо этой видеозаписи также изъяты записи посадки Ту-154 в международном аэропорту Сочи, последующего руления к месту стоянки и прохождения пограничного контроля его пассажирами», — сообщила «Интерфаксу» официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Изъяты образцы топлива заправщика, производившего дозаправку рухнувшего Ту-154. Кроме этого, назначено проведение нескольких десятков судебно-медицинских, молекулярно-генетических и других экспертиз, уточняет «Газета.Ru».

По информации «Национальной службы новостей», потерпевшими по делу о крушении Ту-154 признаны более 90 человек.

Самолет Ту-154, летевший из аэропорта Адлера в город Латакия (Сирия) утром в воскресенье, 25 декабря, упал в Черное море. На борту воздушного судна находились 92 человека — музыканты ансамбля имени Александрова, военные, журналисты трех федеральных телеканалов и глава благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, более известная как Доктор Лиза.

Марина Мотылева
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