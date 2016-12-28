08:00 28 декабря 2016 0

Топ-менеджер сам вышел на суд и попросил возобновить расследование Фото: Валентина Свистунова © URA.Ru

29 декабря возобновляется слушания по уголовному делу в отношении Юрия Афанасьева — гендиректора обанкротившегося завода «Автомобили и моторы Урала». Он обвиняется по статье 165. часть 2 — причинение ущерба группой лиц в особо крупном размере. По этой статье уже осужден финдиректор предприятия Валерий Хомяков. Афанасьев сам подал ходатайство о возобновлении расследования по уголовному делу в отношении себя.

Дело находится в суде с лета 2016 года. Подоплека его такова: с 2009 года на предприятии была введена процедура наблюдения, но в 2010 оно сумело заключить выгодный контракт с Минобороны России на ремонт, модернизацию и переоборудование автомобилей. Гособвинение считает, что топ-менеджеры ввели в заблуждение представителей военного ведомства, не сообщив, что у завода нет возможности в назначенные сроки выполнить заказ. В марте и апреле 2010 года заказчик перечислил на счет АМУРа полную стоимость контрактов 163,2 млн рублей и 330 млн рублей. Сами обвиняемые утверждали, что первый контракт выполнен частично. Из поступивших средств 389,5 млн рублей топ-менеджеры пустили на налоги и погашение долгов по зарплатам.

Ранее «URA.Ru» сообщало, что из 600 машин, которые по контракту Минобороны должно было поставить, на завод для ремонта, пришло только 116. Да и те не соответствовали требованиям нормативных документов по техническому состоянию. Следовательно, вины предприятия в неисполнении условия госконтракта нет, заявляли представители АМУРа во время арбитражного процесса.

Афанасьев не явился на одно из заседаний суда — он работает в Казахстане и там провел сутки в СИЗО из-за того, что выбросил окурок в неположенном месте. 31 октября судья заочно арестовала Афанасьева, а в ноябре объявила в розыск. Расследование дела из-за этого было приостановлено. Однако сам Афанасьев узнал о том, что его разыскивают, только на очередном заседании суда — выносили приговор финдиректору Валерию Хомякову. Из документов, которые есть в распоряжении «URA.Ru», следует, что Афанасьев сразу же подал ходатайство о возобновлении расследования. Оно было удовлетворено. Учитывая, что Афанасьев заочно арестован, его могут взять под стражу в зале суда. Заседание назначено на 10 утра, оно пройдет в Новоуральске.

Завод «Автомобили и моторы Урала» (АМУР) — это проект по сборке в Новоуральске грузовых автомобилей, с 2011 года предприятие находится в процедуре банкротства. Общий долг предприятия перед контрагентами — 4,5 млрд рублей.

В настоящий момент идет реализация активов проблемного предприятия. имущество продается по цене в разы ниже рыночной.

В 2015 году прокуратура закончила дело экс-руководителя и совладельца ЗАО «Автомобили и моторы Урала» (АМУР) Павла Чернавина. За хищение 1,2 млрд рублей ему грозит 10 лет лишения свободы. Он обвиняется в мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК РФ) и незаконном получении кредита (часть 1 статьи 176 УК РФ).