22:17 27 декабря 2016 0

Проверка Минюста не связана с критикой Ельцин Центра Фото: Владимир Жабриков © URA.Ru

Проверка Министерством юстиции Фонда Ельцина в 2017 году, информация о которой ранее появилась на сайте ведомства, является плановой. Она не связана с критикой Никиты Михалкова, который заявил, что музей первого президента страны в екатеринбургском Ельцин Центре разрушает самосознание молодежи. Об этом «URA.Ru» заявили в Фонде Ельцина.

Там уточнили, что Фонд Ельцина — это благотворительный фонд, созданный частными лицами.

«Фонд Ельцина и Фонд » Президентский Центр Б. Н. Ельцина«, который создавал музей первого президента, — это разные структуры. Минюст уже проверял Фонд Ельцина в 2010 году, никаких претензий к его деятельности не было. Связывать плановую проверку Фонда с критикой Михалковым Ельцин Центра нет никаких оснований», — сказал собеседник агентства.

Ранее на сайте Минюста появилось расписание плановых проверок некоммерческих организаций, в котором в числе прочих оказался Фонд Ельцина. Проверка Фонда Ельцина, как ожидается, пройдет «в соответствии с фактическим адресом» в Москве. Кроме того Минюст проверит Вольное историческое общество, в совет которого входит историк Никита Соколов, который является замдиректора Ельцин Центра и автором исторических экспозиций в музее первого президента страны.

Конфликт вокруг Ельцин Центра разгорелся с подачи режиссера Никиты Михалкова, который предложил центру «сменить вектор». В середине декабря режиссер побывал на экскурсии в Ельцин Центре, но своего мнения не изменил.