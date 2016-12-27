22:30 27 декабря 2016 2

Фото из большого репортажа водителя, который застрял на Карамовском посту в мороз фото - Дмитрий Капралов, drive2.ru

Водитель-дальнобойщик опубликовал репортаж из рейса, который проходил через пост Карамовский. Автор, как и многие другие, в сильнейший мороз на несколько дней застрял на трассе. Шофер ответил на критику тех, кто обвинил дальнобойщиков в плохой подготовке к холодам и саботаже.

Дмитрий Капралов ездил в Надым. Договор на перевоз груза был подписан им еще 10 декабря. «К планируемому дню должно было опуститься не ниже -47. Сначала была мысль переждать дома, но в лучшую сторону перспектив по температуре не ожидалось, поэтому взял с собой отца (двое-не один)», — объясняет автор, репортаж которого размещен на портале drive2.ru.

«Взяли хорошую одежду, взяли размораживатель и концентрат для понижения градуса топлива, заправил 10-литровый баллон газа, взял горелку, взяли „кишку“ (без неё считаю зимой нельзя ездить), набрал провизии, воды, всех фильтров + 2 старых сепараторных, закрыли „морду“ скании и поехали в путь», — описывает подготовку водитель.

Он указывает, что температура воздуха начала сильно опускаться возле Сургута. «Отъехали где-то 180 км за Сургут, точнее на выходе с новой дороги в объезд Когалыма, прихватывает у нас топливо и машина глохнет. За бортом -47. Меняем быстро фильтр сепаратора, переключаем на бак с Сургутским газпромом, прокачиваем, заводим, кое-как завели, а вот тронуться уже не получилось… Когда заглохли и скатились на обочину — поставил машину на ручник, когда завелись и сбросил ручник, ушел через ускорительный кран и весь воздух. 3 часа под машиной в обнимку с кишкой, воздух удалось накачать (растормозить) машину», — рассказывает дальнобойщик.

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«За три дня, пока мы стояли, мимо нас из грузовых машин проехало не больше 30, из которых половина была разбросана дальше по обочинам. Про помощь МЧС, про которую говорили по телевизору, только узнал по телефону из дома. Я не говорю и даже не задумывался про то, что она должна быть и что МЧС обязана нас была всех спасти, заправить, накормить и отогреть…нет не обязана! но хотя бы пустить легковую машину по трассе и подобрать замерзающих…», — рассуждает водитель.

«Мы стояли в 90 км от Карамовского поста со стороны Сургута. Так вот „показуха“, которую показывали по телевизору, была именно там, и машина МЧС и где-то в радиусе 30 км все замерзшие машины были огорожены знаками дорожные работы…повторюсь что только в радиусе 30 км. (на вскидку машин 5) в остальном, что до, что после машин стояло десятка 4», — пишет автор.

Он ответил на самые популярные критические комментарии, которые появлялись в Сети.

— «че вы туда поперлись, я даже сидя в офисе в Москве за два дня знал, что на север идет мороз».

Во —первых, заявка берется за время + время в пути + появляются обязательства — нарушения которых ведет к штрафам.

— «нужно быть подготовленными выезжая на север, потом замерзают и плачут, что МЧС обязаны их спасти».

Да, не обязаны, в России живем и приучены ни на кого не надеяться и ни от кого ничего не ждать, но даже не поинтересоваться с их стороны как мы тут — это подло. Притом мы им обязаны — налоги, платоны, акцизы, а они нам нет?

— «вы поехали туда зарабатывать, а государство должно вас спасать»?

Мы в первую очередь едем не зарабатывать, а работаем и за свою работу платим не хилые налоги. Так получается что нам на север зимой «зарабатывать» ехать не нужно — умирай от голода северный народ!.. гуманно)».