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22:53  27 декабря 2016 4

Мэр Тюмени не пришел на открытие главной городской елки. ФОТО

Открытие главной елки города. Тюмень
Кроме казаков, гостей праздника развлекали ростовые куклыФото: Николай Бастриков © URA.Ru

В Тюмени во вторник, 27 декабря, торжественно открыли главную елку города. Тюменцам рассказали, почему их город — лучший на Земле. Правда, сделал это не градоначальник, пропустивший народное гуляние.

Праздник в честь открытия центральной елки Тюмени на Чветном бульваре стартовал за час до официальной церемонии открытия. Собравшихся детей и их родителей веселили несколько молодых людей, представившихся «настоящими сибирскими казаками».

Они играли со зрителями в подвижные игры, иначе вряд ли кто-то из пришедших «на елку» дождался бы на морозе начала торжества, несмотря на продававшийся рядом безалкогольный глинтвейн и шашлык.

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Главная городская елка Тюмени открылась во вторник, 27 декабря Фото: Николай Бастриков © URA.Ru

Некоторые тюменские СМИ анонсировали, что торжественное открытие елки проведет глава администрации Тюмени Александр Моор. Однако, градоначальник на торжестве на появился. Номинальный глава Тюмени, спикер гордумы Дмитрий Еремеев также проигнорировал праздник.

Отдуваться за мужчин пришлось заместителю Моора, Вере Соловьевой. Она произнесла длинную речь о достижениях Тюмени, объясняя, почему наш город заслуживает звания «Лучшего города земли». Соловьева упомянула лучшие дороги и одну из лучших систем здравоохранения в стране.

Чиновнице вторил ведущий, напомнивший зрителям, что в Тюмени один из лучших в стране парк аттракционов, единственная в России четырехуровневая набережная и строится самый большой в РФ аквапарк.

Замглавы города наградила предприятия Тюмени, лучше всех украсившие свои фасады к Новому году. В центральном округе города таким оказалось предприятие «Тюменьэнергосбыт» — филиал АО «ЭК «Восток».

После праздничного фейерверка мероприятие было объявлено официально завершенным, но для изрядно подзамерзших зрителей продолжили выступать местные исполнители.

Николай Бастриков
© Служба новостей «URA.Ru»
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