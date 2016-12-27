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27 декабря 2016
22:48  27 декабря 2016 23

«Командир, падаем!». Опубликованы последние слова пилотов ТУ-154

Открытая лицензия на 04.08.2015. Самолеты. , самолет
Эксперты называют ошибку пилотирования приоритетной причиной катастрофы Ту-154 (снимок из архива)Фото: Pixabay
новость из сюжета:
Катастрофа Ту-154, летевшего в Сирию
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Специалисты Минобороны провели анализ одного из самописцев Ту-154, упавшего в Черное море. Согласно предварительным выводам экспертов, причиной катастрофы стала ошибка пилота.

«Версия катастрофы, связанная с ошибкой пилотирования воздушного судна, является приоритетной», — сообщил источник «Интерфакса».

Между тем как сообщил источник Life.ru, разговор пилотов прерывается на том, что один из них восклицает о проблеме с закрылками, а затем звучит крик: «Командир, падаем!». Это, по словам экспертов, может свидетельствовать о том, что причиной крушения стала неисправность механизмов воздушного судна.

СМИ также сообщают, что спасатели извлекли из-под воды два оставшихся «черных ящика» Ту-154, их состояние является удовлетворительным, и они подлежат расшифровке.

Ранее один из очевидцев крушения Ту-154 в Сочи, сотрудник береговой охраны пограничных войск ФСБ, дал показания, в которых отметил «странную» посадку самолета на воду, напоминает «Газета.Ru».

Самолет Ту-154, летевший из аэропорта Адлера в город Латакия (Сирия) утром в воскресенье, 25 декабря, упал в Черное море. На борту воздушного судна находились 92 человека — музыканты ансамбля имени Александрова, военные, журналисты трех федеральных телеканалов и глава благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, более известная как Доктор Лиза.

Марина Мотылева
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