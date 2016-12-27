23:31 27 декабря 2016 0

Из-за дисквалификации Легков, Белов и Вылегжанин пропустят лыжную многодневку "Тур де Ски" Фото: Владимир Жабриков © URA.Ru

Россияне Александр Легков, Максим Вылегжанин, Алексей Петухов и Евгений Белов отстранены от соревнований. Решение о временной дисквалификации спортсменов было принято Международной федерации лыжного спорта (FIS).

«Все, что необходимо для их поддержки федерация делала и будет делать в дальнейшем», — сообщила «Интерфаксу» президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

По ее словам, из-за отстранения FIS Легков, Белов и Вылегжанин пропустят лыжную многодневку «Тур де Ски», которая начнется 31 декабря в Швейцарии.

23 декабря FIS временно отстранила от участия в международных соревнованиях шестерых российских лыжников, поводом послужил доклад независимого эксперта Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Ричарда Макларена, напоминает «Национальная служба новостей». Имена лыжников тогда не были указаны.

Позднее бронзовый медалист ЧМ-2013 Юлия Иванова и победитель этапа Кубка мира 2006/07 в спринте Евгения Шаповалова подтвердили, что также входят в список отстраненных лыжников.

При этом лыжники Александр Легков и Евгений Белов уже заявили, что никогда не принимали запрещенных препаратов и не признают решения FIS об их отстранении, сообщает агентство «Р-Спорт».

Напомним, Александр Легков выступает за ХМАО. Евгений Белов — за Тюменскую область, родом он из Свердловской области.