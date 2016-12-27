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27 декабря 2016
23:54  27 декабря 2016 0

Умерла звезда киносаги «Звездные войны»

Премьера
Фанаты "Звездных войн" по всему миру опечалены известием о смерти Кэрри ФишерФото: Андрей Гусельников © URA.Ru

Американская актриса Кэрри Фишер, исполнительница роли принцессы Леи в саге «Звездные войны», скончалась в возрасте 60 лет.

Смерть актрисы наступила в результате сердечного приступа, перенесенного ею несколько дней назад на борту самолета, летевшего из Лондона в Лос-Анджелес. Кэрри Фишер была госпитализирована в критическом состоянии.

«С глубокой печалью Билли Лурд подтвердила, что ее нежно любимая мама Кэрри Фишер покинула нас сегодня в 8:55 утра. В нее был влюблен весь мир и по ней будут сильно скучать», — говорится в сообщении представителя семьи Саймона Холлса, которое приводит «Интерфакс».

В июле 2015 года Фишер объявила о том, что собирается написать воспоминания о съемках в знаменитой киносаге, пишет «Национальная служба новостей».

Марина Мотылева
© Служба новостей «URA.Ru»
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