09:00 28 декабря 2016 0

Лидерам группировки грозит до 15 лет лишения свободы Фото: Андрей Гусельников © URA.Ru

Верх-Исетский суд Екатеринбурга продлил арест лидерам так называемого ОПГ «Дондики»: Денис Синяк и Максим Чайка пробудут в СИЗО еще три месяца — такое решение принял судья Виталий Дорошенко. Срок содержания под стражей продлен для Дениса Синяка до 3 апреля, для Максима Чайки — до 13 апреля 2017 года.

Оба они обвиняются в организации ряда преступлений на территории Екатеринбурга (всего в уголовном деле 12 эпизодов). Денис Синяк обвиняется по ст. 167 УК РФ («Умышленное уничтожение или повреждение имущества»), ему вменяют организацию шести поджогов личных автомобилей конкурентов «из хулиганских побуждений». Максиму Чайке предъявлено обвинение по ст. 167 и ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой). По версии следствия, помимо поджогов, он организовал избиение и ограбление владельца одной из ювелирных компаний.

Чайка и Синяк являются руководителями группы компаний, именуемой «Дондики», чьи ритуальные фирмы зарегистрированы по адресу ул. Белореченская, 10. Пытаясь увеличить свою долю на екатеринбургском похоронном рынке, представители данной структуры организовали поджоги имущества других ритуальных компаний — за последний год было уничтожено порядка десяти автомобилей. Кроме этого, было устроено несколько нападений на сотрудников конкурирующих организаций.

Примечательно, что фирмы Синяка и Чайки работают полулегально (в них не трудоустроен ни один человек) и являются противниками изменения законодательства в области похоронного дела, предусматривающего лицензирование фирм.

Весной 2016 на месте преступления (во время крушения топорами автомобиля «Шкода») были задержаны Аммосов и Объещиков. Кроме того, в руки полицейских попал поджигатель машин похоронных фирм Антон Коренюгин — полиция задержала его за убийство футбольного фаната, которого он с подельником забил арматурой. Представители одной из похоронных фирм опознали в Коренюгине поджигателя их машины.

После множества заявлений в правоохранительные органы и серии публикаций (в т. ч. на «URA.Ru») полиция объединила схожие эпизоды в одно уголовное дело, расследование которого взял под личный контроль замгенпрокурора в Уральском федеральном округе Юрий Пономарев. После задержания исполнителей преступлений удалось выйти и на организаторов. Руководители группировки Максим Чайка и Денис Синяк были задержаны, в октябре Ленинский суд принял решение о продлении им ареста.

В настоящий момент под стражей находятся семеро участников группировки «Дондики»: помимо руководителей Синяка и Чайки, арестованы также исполнители поджогов и нападений: Аммосов, Объещиков, Брызгов, Кадочников и Шишкин. Продление ареста для трех последних суд рассмотрит в среду, 28 декабря.