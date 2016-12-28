00:23 28 декабря 2016 0

Спасатели тушили барак еще несколько часов Фото: Карина Ванеш © URA.Ru

Сотрудник филиала «Тагилэнергосети» АО «Облкоммунэнерго» Александр Ивойлов получил во вторник, 27 декабря, благодарственное письмо за спасение людей на пожаре. Электромонтер спас троих людей во время пожара, который случился 24 октября, — сообщили «URA.Ru» в пресс-службе компании.

В этот день 37-летний энергетик гостил у своей родственницы в поселке Евстюниха. Заметив дым, валивший из окон соседнего трехквартирного барака, тагильчанин сразу бросился на помощь.

— Времени на раздумья не было — тут же рванул туда. Подбежал к приоткрытой двери, увидел за ней лежащего на полу человека. Вынес его наружу, а потом войти уже не смог — полыхало вовсю. Обежал дом с другой стороны, разбил окно, и увидел на полу ещё человека. Вытащили его вместе с местным жителем, на месте ЧП уже собрался народ, — воссоздал картину произошедшего Александр Ивойлов.

Если бы не грамотные действия энергетика, жертв могло быть больше, считают спасатели. Облкоммунэнерго

После этого Александр вновь вошел в дом и помог выбраться из огня жительнице соседней квартиры, а потом умело обесточил горящий дом. Прибывшие на место пожарные несколько часов тушили барак — площадь возгорания составила 90 квадратных метров, а при разборе сгоревших конструкций обнаружили тело 56-летней хозяйки дома. Если бы не грамотные действия энергетика, жертв могло быть больше, считают спасатели. Причиной пожара, по их словам, стала электроплитка, которую погорельцы использовали для обогрева жилища.

По словам самого Александра Ивойлова, не растеряться в этой чрезвычайной ситуации ему помогли навыки газоспасателя. От всей души коллегу поздравляют и энергетики. А 26 декабря письмо за подписью начальника Главного управления МЧС России по Свердловской области генерал-майора Андрея Заленского Ивойлову торжественно вручили в администрации Нижнего Тагила в присутствии первых лиц города.

— В электроэнергетике вообще слабаков нет. У нас, как в стихотворении Маршака «Рассказ о неизвестном герое», «к славному подвигу каждый готов». Но сегодня шанс его совершить выпал Александру. Большое спасибо ему за отвагу и находчивость, мы по праву гордимся его поступком, — прокомментировал церемонию награждения начальник Центрального района городских электросетей филиала «Тагилэнергосети» АО «Облкоммунэнерго» Олег Стаканчиков.