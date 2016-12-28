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28 декабря 2016
27 декабря 2016
00:58  28 декабря 2016 0

На месте крушения Ту-154 найдено большое скопление обломков самолета и фрагментов тел

Открытая лицензия на 04.08.2015. Самолеты. , самолет
На дне Черного моря водолазы нашли скопление обломков самолета и фрагментов телФото: Pixabay
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Катастрофа Ту-154, летевшего в Сирию
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На месте крушения Ту-154 в Черном море обнаружено большое скопление обломков разбившегося самолета и фрагментов тел на участке шириной от 2,5 до 5 метров и протяженностью 200 метров.

Как рассказал РИА «Новости» источник в силовых структурах, три обломка воздушного судна найдены на расстоянии 4,5 километра от берега на глубине около 20 метров. Размеры одного из них — 2 на 3 метра, второго — больше 60 метров в длину, третьего — около 5 метров.

Ранее, напомним, на месте катастрофы были найдены все три черных ящика Ту-154. Проведя анализ одного из них, специалисты Минобороны заявили, что полученная информация позволяет сузить перечень вероятных причин крушения самолета. Приоритетной версией, по предварительным данным, является ошибка пилота. Неисправность воздушного судна, к слову, так же не исключена.

По данным «Газеты.Ru», потерпевший крушение самолет Ту-154 Минобороны РФ упал в Черное море на скорости более 500 км/ч. В момент трагедии пилоты пытались совершить маневр вправо, самолет летел с сильно задранным носом.

Сергей Демин
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