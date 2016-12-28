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28 декабря 2016
27 декабря 2016
01:37  28 декабря 2016 0

Неплательщиков в систему «Платон» не выпустят за границу

Дальнобойщики на М10. Москва, фуры, пикет, протест, дальнобойщики, платон
Минтранс придумал, как заставить перевозчиков не игнорировать систему «Платон»Фото: Владимир Андреев © URA.Ru

Минтранс решил ужесточить ответственность за уклонение от уплаты в системе «Платон». Теперь автоперевозчики с неоплаченными штрафами не смогут пересечь границу до тех пор, пока нарушение будет не исправлено.

«Теперь, если автоперевозчик имеет неоплаченный штраф за уклонение от уплаты в систему „Платон“, он не сможет пересечь государственную границу до устранения нарушения. В случае, если факт уклонения от уплаты штрафа зафиксирован после выезда, автоперевозчик не сможет въехать на территорию России, не уплатив штраф», — приводит «Ъ» выдержку из сообщения ведомства.

Кроме того, отмечается, что отныне таможенные органы наделяются полномочиями контроля за соблюдением требований закона о внесении платы в счет возмещения вреда, который причиняют дорогам федерального значения 12-тонные грузовики.

Ранее, как сообщала «Газета.Ru», министр транспорта России Максим Соколов заявил, что в 2017 году тариф системы «Платон» будет повышен в два раза — до 3,06 рублей.

Сергей Демин
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