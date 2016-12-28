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28 декабря 2016
27 декабря 2016
02:58  28 декабря 2016 0

В московской квартире убили 10-летнего ребенка. Возбуждено дело

Оглашение приговора по делу Сагринских полицейских, полицейские сагры, уголовное дело, папка
Следователи возбудили и расследуют уголовное дело по статье «Убийство»Фото: Александр Мамаев © URA.Ru

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства несовершеннолетнего после обнаружения тела 10-летнего мальчика со следами насильственной смерти.

«По данным следствия, вечером 27 декабря 2016 года в квартире одного из жилых домов, расположенного на Ломоносовском проспекте в городе Москве, обнаружено тело 10-летнего ребенка с признаками насильственной смерти. От полученных телесных повреждений мальчик скончался на месте», — приводит «Газета.Ru» выдержку из сообщения Главного следственного управления СК.

По неподтвержденным данным, по подозрению в этом преступлении разыскивается 17-летний юноша, брат погибшего. У него произошел конфликт с матерью, а когда младший ребенок решил вступиться за женщину, тот задушил его пакетом, после чего скрылся, пишет РЕН ТВ.

Сергей Демин
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