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28 декабря 2016
27 декабря 2016
03:41  28 декабря 2016 0

Forbes спрогнозировал победы России в 2017 году

Административные здания Москвы. Иллюстрации. Антон Белицкий , кремль
В 2017 году Россию ждет лидерство в дипломатических и энергетических сферахФото: Антон Белицкий © URA.Ru

Крупные энергетические сделки с Японией и Катаром, а также победа Дональда Трампа на президентских выборах в США являются залогом на ведущую роль Москвы в дипломатической и деловых сферах в 2017 году.

Как пишет Forbes, визит Владимира Путина в Японию в середине декабря может послужить стимулом для всех, кто имеет желание вести бизнес с Россией в следующем году, поскольку в ходе саммита двух государств были заключены 60 экономических соглашений. По мнению автора статьи, в будущем между этими двумя странами будут перемещаться миллиарды долларов, которые будут потрачены на шельфовую добычу, строительство еще одного производства по выработке сжиженного газа на Сахалине и газопровода до острова Хаккайдо.

Кроме того, в развитии отношений с Россией заинтересовался и Катар, что, как отмечается, может привести к усилению роли Москвы. В декабре Инвестиционный фонд Катара вместе с компанией Glencore подписали сделку о приобретении 19,5% компании «Роснефть».

Еще одним фактором, который, скорее всего, сыграет на руку РФ, стала победа Дональда Трампа на выборах президента США и выдвижение экс-руководителя компании Exxon Рекса Тиллерсона на пост госсекретаря.

Все это свидетельствует о том, что в новом году Россию ждут новые перспективы в экономической и политической плоскости, а у Москвы, по предположению автора, появится возможность «вести игру с позиции колоссальной силы».

Сергей Демин
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