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28 декабря 2016
27 декабря 2016
04:33  28 декабря 2016 0

Анализ самописца Ту-154 дал новую версию авиакатастрофы

Очередной споттинг в Кольцово. Екатеринбург, самолет, туман
Отказ системы уборки закрылков мог спровоцировать крушение Ту-154Фото: Александр Мамаев © URA.Ru
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Катастрофа Ту-154, летевшего в Сирию
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Параметрический самописец, который был поднят с места крушения Ту-154, зарегистрировал отказ системы уборки закрылков, обеспечивающих при взлете дополнительную подъемную силу на крыльях самолета, пишет «Коммерсант» со ссылкой на близкий к расследованию источник.

Тем не менее, по мнению опрошенных изданием экспертов, неуборка закрылков является хоть неприятным, но не катастрофическим происшествием. Подобная ситуация и необходимые действия пилотов при ее возникновении описаны в руководстве по эксплуатации самолета и отрабатываются пилотами на тренажерах. Экипаж разбившегося Ту-154 по какой-то причине не смог решить эту проблему и, более того, своими действиями только усугубил ситуацию.

Как полагают собеседники издания, пилоты, пытаясь компенсировать плавный уход самолета в пикирование, начали резко тянуть штурвалы на себя, увеличивая при этом режим работы двигателей. Это могло стать причиной выхода самолета в так называемые закритические углы атаки, потерять скорость и рухнуть в море.

Несмотря на вполне вероятные версии, которые вполне соответствуют показаниям очевидцев и видеозаписи короткого полета, эксперты не намерены отказываться от других предположений о причинах катастрофы. По данным «Ъ», полностью так и не исключена версия теракта, нарушения центровки при взлете или, к примеру, столкновения самолета со стаей чаек. Поставить крест на последней версии, к слову, мешает большое количество птичьих перьев, найденных на поверхности воды еще в самом начале операции. Кроме того, на засилье птиц над морем жаловались и пилоты спасательных вертолетов.

Версия с пернатыми будет подтверждена или отклонена окончательно после того, как эксперты найдут и изучат двигатели самолета, в которых могли остаться биологические следы.

Как ранее сообщала «Газета.Ru», Ту-154 упал в Черное море на скорости более 500 км/ч.

Сергей Демин
© Служба новостей «URA.Ru»
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