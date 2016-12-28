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28 декабря 2016
27 декабря 2016
05:17  28 декабря 2016 0

Поисковая операция на месте крушения Ту-154 приостановлена

Коктебель, клипарт, море, прибой, природа крыма, волна, шторм
Из-за сильных волн спасателям пришлось приостановить работы на месте авиакатастрофыФото: Владимир Жабриков © URA.Ru
новость из сюжета:
Катастрофа Ту-154, летевшего в Сирию
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Из-за больших волн в открытом море Росморречфлот решил приостановить работы на месте крушения Ту-154 до утра, пишет РИА «Новости» со ссылкой на спасательную службу.

«В 22.45 (вторника) „Спасатель Демидов“ пришел в порт Сочи и отшвартовался на морвокзале, так как в открытом море сейчас наблюдается большая волна. В 00.20 (среды) отшвартовалось там же научно-исследовательское судно „Борей“, которое ему передало свое оборудование бокового обзора. На борт „Спасателя Демидова“ перешли 4 специалиста, в настоящий момент они производят настройку этого оборудования», — приводит агентство слова собеседника, который отметил, что выход в море запланирован на 07:00.

Ранее стало известно, что анализ данных самописца дал экспертам еще одну версию авиакатастрофы. Как оказалось, прибор зафиксировал отказ системы уборки закрылков, что повлекло ошибку экипажа при попытке исправить аварийную ситуацию и, как следствие, крушение самолета.

Сергей Демин
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