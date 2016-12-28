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28 декабря 2016
27 декабря 2016
06:36  28 декабря 2016 0

Спрос на секс-игрушки в России за год вырос в пять раз

Открытая лицензия на 21.07.2015. Цензура., цензура
В преддверии Нового года россияне стали чаще интересоваться игрушками для взрослыхФото: Skye Inominatus/Flickr

Россияне стали намного чаще интересоваться интимными товарами в интернете. Об этом свидетельствуют результаты исследования «Яндекс.Денег».

Как рассказали ТАСС представители компании, интерес к игрушкам для взрослых увеличился в пять раз, однако если сравнивать с прошлогодними показателями, к концу 2016-го, в преддверии Нового года, можно констатировать рост спроса абсолютно на все виды продукции, включая обувь с одеждой и детские товары. В первом случае продажи выросли на 53%, во втором — на 71%.

Кроме того, жители России потратили в полтора раза больше денег на онлайн-покупку продуктов и железнодорожных билетов (12%).

Сергей Демин
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