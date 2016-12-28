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28 декабря 2016
27 декабря 2016
07:00  28 декабря 2016 0

В Москве девушка пролетела семь этажей по мусоропроводу и выжила

Клипарты и адресники. Сургут, медицина, скорая помощь
После падения в мусоропровод девушка находится в тяжелом состоянииФото: Александр Кулаковский © URA.Ru

В Москве 15-летняя девушка пролетела по мусоропроводу несколько этажей и осталась жива, пишет «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на официального представителя столичного главка СКР Юлию Иванову.

Инцидент, по словам собеседницы агентства, произошел в многоэтажке на улице Фомичевой. Девушку обнаружил местный житель, после чего на место были вызваны правоохранители и медики. Пострадавшей была оказана необходимая помощь, сейчас она находится в больнице в тяжелом состоянии, однако ее жизни ничего не угрожает — врачи диагностировали у нее переломы.

Пострадавшая пока находится в состоянии шока и не может объяснить, как она попала в мусоропровод. По предварительным данным, она пролетела по нему семь этажей. Полиция по данному факту проводит проверку, по результатам которой будет вынесено процессуальное решение.

Сергей Демин
© Служба новостей «URA.Ru»
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