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28 декабря 2016
27 декабря 2016
07:28  28 декабря 2016 0

СМИ назвали претендентов на пост посла в России при Трампе

Клипарт, трамп дональд
Трамп выбирает своих представителей в РоссииФото: depositphotos.com © URA.Ru

Избранный президент США Дональд Трамп обновляет дипломатический корпус. Как ожидается, в России будет назначен новый посол Штатов.

СМИ сообщают, что главными кандидатами на пост посла США в России являются конгрессмен Дана Рорабахер и дипломат, специалист по России Томас Грэм, пишет «Федеральное агентство новостей». Должность посла США в России, подчеркивают СМИ со ссылкой на источники в дипломатических кругах, Трамп рассматривает как ключевую в нормализации отношений с РФ.

Из всех американских конгрессменов Дана Рорабахер занимает наиболее взвешенную позицию по отношению к России. Ранее он, в частности, заявлял, что не существует угрозы для США от РФ, отмечают «Известия». О дипломате Томасе Грэме является специалистом по России, свободно говорит по-русски и уже работал в посольстве США в Москве.

Наталия Вершинина
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