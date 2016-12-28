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28 декабря 2016
27 декабря 2016
07:43  28 декабря 2016 0

На корпоративе у Порошенко депутаты устроили драку

Открытая лицензия 10.06.2015. Петр Порошенко., порошенко петр
Депутаты не смогли цивилизованно веселиться на празднике у президентаФото: пресс-служба Президента Украины

На корпоративном празднике, который президент Украины Петр Порошенко устроил для членов своей партии, депутаты Верховной Рады устроили сразе «две шикарные драки».

Про мордобой на корпоративе у Порошенко пишет киевское издание «Вести», ссылаясь на одного из депутатов Рады, присутствовавшего на мероприятии. В одной из драк, рассказывает информатор издания, пострадал народный депутат от Блока Петра Порошенко Борислав Розенблат.

Собеседник «Вестей» добавляет, что другая потасовка «была очень громкой, с ронянием урн в курилке, но охрана заблокировала доступ, поэтому не было видно, кто дрался».

Татьяна Трушина
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