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28 декабря 2016
27 декабря 2016
08:14  28 декабря 2016 2

Греф ждет экономических реформ от нового президента

Герман Греф в УрФУ. Екатеринбург, греф герман
Греф предсказал реформы в 2018 годуФото: Владимир Жабриков © URA.Ru

Изменения и реформы в экономике произойдут в 2018 году, уверен глава Сбербанка Герман Греф.

В интервью газете «Ведомости» Греф пояснил, что 2018 год станет электоральным годом, с новым президентом и правительством страны. «Будет принята программа мер, позволяющая выйти на траекторию устойчивого высокого роста», — приводит издание слова главы Сбербанка.

Какие именно изменения ожидают российскую экономику, он предсказать не может, пояснил Греф.

«Не знаю планов президента, но очевидно, что изменения будут, — уверен глава Сбербанка. — Мы все их ждем. Они нужны как минимум в экономической области, нужны интенсивные реформы».

Действующий президент РФ Владимир Путин ранее неоднократно заявлял, что примет решение об участии или неучастии в президентских выборах 2018 года, когда придет время, напоминает «Национальная служба новостей». По словам российского лидера, он будет смотреть на то, что происходит в стране, в мире, и, исходя из этого принимать решение.

Татьяна Трушина
© Служба новостей «URA.Ru»
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