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28 декабря 2016
27 декабря 2016
08:35  28 декабря 2016 2

Экспертиза уточнила число погибших от метанола в «Боярышнике»

Боярышник оказался опаснее, чем думали многиеФото: Pixabay

Из 77 человек, скончавшихся в Иркутске от отравления, 74 погибли от употребления метанола. Таковы данные судмедэкспертизы, проведенной после массовый смертей от концентрата ванн «Боярышник», рассказали в пресс-службе Минздрава Иркутской области.

Остальные погибшие скончались от приема значительной дозы этилового спирта, уточнила пресс-секретарь регионального минздрава Татьяна Шкурская, передает «Газета.ру».

Причиной отравления без малого 80 человек стал концентрат для ванн «Боярышник», в составе которого оказался метиловый спирт. Всего в результате употребления средства пострадали 120 человек. Из-за отравлений «Боярышником» возбуждено дело в том числе против замминистра Иркутской области.

Татьяна Трушина
© Служба новостей «URA.Ru»
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