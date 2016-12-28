09:19 28 декабря 2016 0

В катастрофе винят неисправность и пилотов Фото: Всеволод Махов

Крики пилотов разбившегося под Сочи Ту-154 о закрылках, сообщение о которых накануне опубликовали СМИ, не проливают достаточно света на картину катастрофы. Об этом заявил президент фонда «Партнер гражданской авиации», председатель комиссии по вопросам гражданской авиации общественного совета Ространснадзора Олег Смирнов.

Эксперт отмечает, что пока не ясно: были ли закрылки не выпущены перед взлетом и пилоты заметили это слишком поздно или же произошла несинхронная уборка закрылков. По словам Смирнова, информация о проблемах с закрылками не является официальным заявлением.

«Ясно, что речь идет о закрылках, но не ясно — то ли закрылки не были выпущены перед взлетом и это поздно заметили (а это очень существенно влияет на все процессы аэродинамики), или это несинхронная уборка закрылков», — приводит слова Смирнова «РЕН-ТВ. Эксперт отмечает, что катастрофическая ситуация начала развиваться на высоте уборки закрылков. Как подчеркнул Смирнов, информацию о последних разговорах пилотов нужно анализировать и сопоставлять с расшифрованными данными параметрического «черного ящика».

«И вот дополнения, которые будут выявлены в результате расшифровки, они нарисуют нам полную картину относительно того, что имело в виду члены экипажа, говоря о закрылках, — резюмирует Смирнов. — Очевидно будет сразу, закрылки были выпущены перед взлетом или нет, и как они убирались».

В Сети между тем появилась 3D-реконструкция крушения лайнера Ту-154 над Черным морем. Ее создали на основании сотрудника береговой охраны пограничных войск ФСБ, ставшего свидетелем трагедии. На реконструкции, пишет портал «Дни.ру», покадрово продемонстрирован процесс падения Ту-154 в воду.

Ранее свидетель сообщил, что траектория падающего Ту-154 была такая, будто экипаж хотел посадить самолет на воду. Лайнер, по словам пограничника, перемещался неестественно — с задранным вверх носом.

Однако пользователи соцсетей поставили под сомнения показания этого пограничника по ряду причин. Во-первых, ведомства слишком долго искали очевидца, во-вторых, отмечают комментаторы, свидетель вряд ли мог разглядеть ночью положение падающего лайнера. С ними согласен и бывший замминистра гражданской авиации Советского Союза Олег Смирнов. По его словам, информации пограничника «вряд ли можно на 100% доверять».