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28 декабря 2016
27 декабря 2016
09:25  28 декабря 2016 0

Союз биатлонистов России попросил бизнесменов вернуть деньги болельщикам

Биатлон. Гонка чемпионов и Приз губернатора Тюменской области - 2016. Тюмень, биатлон
СБР попросил руководство отелей и авиакомпаний вернуть деньги болельщикам, потратившим их на поездку на этап Кубка мира по биатлону в ТюмениФото: Николай Бастриков © URA.Ru
новость из сюжета:
Отмена кубка мира по биатлону в Тюмени
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Союз биатлонистов России (СБР) попросил авиакомпании и тюменские отели вернуть деньги болельщикам, планировавшим посетить восьмой этап Кубка мира по биатлону в Тюмени. Об этом заявил президент СБР Александр Кравцов. Обращение разместил официальный сайт СБР.

«Многие болельщики, планировавшие поддержать команду в Тюмени, вынуждены отменить поездку — сдать авиа- или железнодорожные билеты и отказаться от номера в гостинице. В некоторых случаях возврат средств или их частичная компенсация не предусмотрены стандартными положениями ваших компаний, — обратился Кравцов к руководству авиаперевозчиков и отельерам. — Убедительно просим вас откликнуться на исключительные обстоятельства, ставшие причиной отказов от поездки в Тюмень, и рассмотреть возможность компенсации стоимости билетов обратившимся к вам гражданам. Для многих из них средняя сумма за билет является существенной, тем более в случае семейной поездки».

Кравцов упомянул, что оргкомитет тюменского этапа уже начал возврат денег за билеты, и выразил надежду, что бизнесмены сделают «дружественный шаг» навстречу болельщикам в «непростой ситуации, сложившейся на мировой спортивной арене».

Ранее авиакомпания «Ютэйр» уже объявила, что вернет целиком всю стоимость билетов до Тюмени и обратно тем покупателям, кто хотел попасть на этап Кубка мира по биатлону в Тюмени. Обратиться за возвратом денег нужно до 31 декабря 2016 года.

Этап Кубка мира по биатлону в Тюмени был отменен по решению СБР 22 декабря, в ходе разразившегося вокруг российской сборной по биатлону допингового скандала. Губернатор Тюменской области Владимир Якушев заявлял, что это решение позволило сохранить сборную для участия в Кубке и Чемпионате мира, а также в Олимпийских играх.

Николай Бастриков
© Служба новостей «URA.Ru»
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