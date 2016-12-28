09:36 28 декабря 2016 0

Алексей Кудрин показал правительству новую стратегию развития страны Фото: Александр Мамаев © URA.Ru

Грядущие реформы подразумевают сокращение социальных и военных расходов в пользу образования и здравоохранения. 27 декабря премьер-министр России Дмитрий Медведев и глава ЦСР Алексей Кудрин обсудили подготовку программы «Стратегия развития России с 2018 по 2024 год».

Как пишет «Газета.Ru», Медведев и Кудрин на встрече говорили о взаимодействии членов правительства и экспертов центра по реализации реформ в стране. Новая стратегия была подготовлена по распоряжению президента РФ, ему план реформ будет представлен до конца декабря.

Главной целью стратегии, по мнению команды Кудрина, должны стать увеличение темпов роста ВВП РФ до 4,3% к 2024 году с сохранением их на уровне не ниже 3,7% до 2035 года. «Коммерсант», ознакомившийся с проектом, пишет, что основным инструментом роста экономики должно стать повышение производительности труда. Альтернативой считается привлечение в экономику до 2019 года дополнительных (по отношению к прогнозным показателям Минэкономики) 4,5 млн человек рабочей силы и 40 трлн рублей инвестиций. При этом отмечается, что привлечь в страну такое количество трудовых мигрантов, а также ежемесячных иностранных инвестиций 18 млрд рублей, будет просто нереально. Состояние демографии также не способствует экономическому росту, и эта ситуация сохранится на ближайшие 15 лет, констатируют в ЦСР: к 2030 году численность трудоспособного населения снизится на 7 млн человек.

Часть проблем команда Алексея Кудрина предлагает решать безальтернативно — это рост численности экономически активного населения за счет увеличения пенсионного возраста с 2020 года. Для этого предлагается два сценария: рост срока выхода на пенсию по полгода в год, до 63 лет в 2035 году, или по году в год, до 63 лет к 2028 году.

Команда Кудрина также предлагает провести вторую попытку поворота к высокотехнологичной экономике (уже признано, что «Стратегия-2020» в этой части была полностью провалена. один из плачевных показателей: доля инновационных промпредприятий увеличилась с 8,5% до 10% к 2014 году вместо планировавшихся 40-50%).

В ЦСР предлагают наращивать рост производительности до 30 процентных пунктов в IT и связи, до 9 п. п. в финансах и бизнес-услугах, а также строительстве и логистике (6 и 7 п. п. соответственно), при этом отказавшись от вливания денег в обрабатывающую промышленность.

В бюджетной политике команда ЦСР предлагает два варианта. Первый — увеличение налогового перераспределения через рост ставок налогов в 2019 году с плавным снижением доли расходов консолидированной бюджетной системы к 2030 году на уровне 34% ВВП (сейчас 37,3%). Второй, — это сохранение ставок налогов на нынешнем уровне, жесткая бюджетная консолидация и снижение всех госрасходов к 2025 году до 32% ВВП. «Если мы хотим поддерживать промышленность, то неизбежно придется повышать налоги», — считают в ЦСР.

Государственные расходы планируется увеличить на здравоохранение (плюс 1,4 п. п. в общих расходах) образование (плюс 0,8 п. п.) и экологию (плюс 0,2 п. п.). Под сокращение предлагается пустить социальную политику (за счет роста пенсионного возраста, минус 1,4 п. п.), национальную оборону (минус 1 п. п.), нацбезопасность (минус 1 п. п.), ЖКХ (минус 0,4 п. п.), а также общеэкономические вопросы (минус 0,6 п. п.).

Еще одна реформа— запуск в России «новой научной и промышленной революции» для совершения попытки научно-инновационного рывка. Ожидаемая административная реформа предполагает личную «вовлеченность лидера», от которого потребуется совершить знаковые кадровые назначения, и «наличие быстрых побед». Одной из идеологем реформы будет снижение расслоения среди доходов населения.