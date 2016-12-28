Зауралье включили в список проблемных регионов

09:30 28 декабря 2016 0

Постановление подписал Дмитрий Медведев Фото: Владимир Жабриков © URA.Ru

Курганская область включена в перечень регионов, где допускается создание зон территориального развития. Постановление за подписью премьера Дмитрия Медведева опубликовано на официальном сайте правительства РФ.

Всего в перечень включены 20 субъектов Российской Федерации, имеющих наименьшее значение интегрального показателя социально-экономического положения. «Это позволит регионам с относительно невысоким потенциалом развития создать условия, способствующие ускорению его роста», — поясняется в документе.

В областном правительстве уточнили, что подобный документ уже издавался в 2013 году, в перечень регионов также входила Курганская область. «Для нас важно, что правительство внесло нас в список проблемных регионов, это значит, будут принимать меры для выравнивания», — отметил собеседник «URA.Ru» в правительстве региона.

Создание зоны территориального развития предусматривает государственную поддержку юридических лиц, занимающихся производственной деятельностью. Однако будут ли применяться механизмы в рамках этого постановления, пока неизвестно. «Эти возможности можно использовать для господдержки предприятий и для получения федеральных средств, мы посмотрим, будем ли их задействовать, потому что многие меры накладываются друг на друга», — пояснил первый заместитель директора департамента промышленности Курганской лобласти Сергей Горбачев.