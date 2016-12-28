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09:36  28 декабря 2016 0

Ученые нашли в Пермском крае два новых вида насекомых

Датская однодневка живет от нескольких часов до нескольких дней и ничем не питаетсяПресс-служба Пермского государственного научного исследовательского университета

Два вида насекомых, которые ранее не встречались в Прикамье, обнаружены в верхнем течении реки Вишеры. Датскую однодневку и изменчивую веснянку нашел в Вишерском заповеднике профессор кафедры зоологии беспозвоночных и водной экологии биологического факультета Пермского государственного научного исследовательского университета Николай Паньков, сообщили в пресс-службе ПГНИУ.

Поденки — древний отряд крылатых насекомых. Для их вида характерен уникальный процесс — линька окрылившейся формы. Перед этим личинка (нимфа) живет два года, зарывается под камнями и илом. Весной она выходит из русла реки или озера, чтобы мигрировать к более мелкой воде.

«В период размножения датские однодневки „танцуют“ — взлетают вверх, замирают в воздухе, благодаря большой поверхности крыльев и длинным хвостовым нитям, а затем, планируя, спускаются вниз. После спаривания самцы погибают, а самки живут ровно до момента откладывания яиц», — рассказывает Николай Паньков.

Взрослая особь подёнки живет от нескольких часов до нескольких дней, при этом ничем не питается. У нее нет даже ротового отверстия.

Веснянка, в отличие от других насекомых, не боится небольших заморозков
Пресс-служба Пермского государственного научного исследовательского университета

Веснянка в стадии личинки ест водоросли и разлагающуюся органику. Эти насекомые не боятся небольших заморозков. Обитают в умеренных и даже арктических зонах, при этом их личинки очень чувствительны к чистоте воды. Вид Mesocapnia variabili широко распространен в Сибири, на западе его ареал доходит до Северного Урала, Новой Земли и острова Вайгач.

Кандидат биологических наук профессор биологического факультета Николай Паньков — единственный в Пермском крае, кто занимается изучением таких насекомых. За 24 года исследований ученый обнаружил 28 видов веснянок и 32 вида поденок, которые ранее на территории Прикамья не были известны.

Наталья Щербакова
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