09:55 28 декабря 2016 7

Линев (слева) меньше двух месяцев назад возглавил ПАРНАС, и вот уже его первые неприятности Фото: страница Андрея Линева в "ВКонтакте"

Советский райсуда признал сопредседателя челябинского отделения партии «ПАРНАС» Андрея Линева виновным в пропаганде нацистской атрибутики и символики. Оппозиционер приговорен к семи суткам административного ареста, сообщили «URA.Ru» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

В суде установлено, что публикация фото обнаженных красоток с атрибутикой Третьего рейха, которые 28-летний Линев разместил у себя на страничке в соцсети «ВКонтакте», является публичной демонстрацией и пропагандой нацистской атрибутики и символики. Это запрещено и карается по ч.1 ст. 20.3 КоАП.

До приговора сам Линев иронизировал, что решается вопрос о его новогоднем отпуске — полетит ли он «покорять кавказские горы» или уедет «в комфортабельное СИЗО». По его словам, в Центре «Э» (по борьбе с экстремизмом) ему предлагали «сотрудничество». И после отказа прокуратура возбудила административное дело.

Андрей Линев и Гамиль Асатуллин стали сопредседателями регионального отделения партии «ПАРНАС» после того, как этот пост по собственной инициативе оставил Андрей Табалов.