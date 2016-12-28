Россиян заставляют содержать не только депутатов, но и их помощников

10:02 28 декабря 2016 8

Помощникам депутатов хотят добавить привелегий Фото: Антон Белицкий © URA.Ru

Эксперты предложили оплачивать транспорт и командировки помощников депутатов в Госдуме. Выводы сделаны Экспертно-аналитическим центром РАНХиГС по итогам круглого стола, где обсуждалась эффективность работы помощников депутатов.

Эксперты предложили создать командировочный фонд для помощников парламентариев и предоставлять им в регионах служебный транспорт, помимо автомобиля сюда входят вертолеты, вездеходы и речной транспорт. По мнению участников круглого стола, таким образом помощники смогут оперативно выполнять свои задачи, особенно в труднодоступных регионах, пишет РБК.

Кроме того, предлагается проводить курсы квалификации для помощников депутатов «в целях обучения бюрократическим навыкам и делопроизводству, работе с населением», а также создание специального мессенджера для обмена информацией, говорится в рекомендациях экспертов.

Среди проблем, на которые жаловались помощники депутатов, упоминались трудности со входом на территорию ведомств и слабая информированность по поводу специфики собственной деятельности. Кроме того, они недовольны своей низкой зарплатой.

У каждого депутата и сенатора может быть до 40 помощников на общественных началах и пять сотрудников, работающих по трудовому контракту. Недавно в Госдуме предложили увеличить число штатных помощников до семи человек, пишет «Газета.Ru». Как заявлял вице-спикер Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев, увеличение числа помощников не потребует дополнительных денег из бюджета. Зарплатный фонд на помощников увеличится примерно на 60 тыс. рублей для каждого депутата, но эти деньги есть — благодаря проведенной в думском аппарате оптимизации. На данный момент на зарплату помощников одного депутата ежемесячно тратится до 230 тыс. рублей.