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Главные новости ЯНАО
10:30  28 декабря 2016 3

Подает личный пример. Сити-менеджер Салехарда сдаст физкультурные нормативы

Выборы. Салехард
Иван Кононенко личным примером мотивирует жителей Салехарда заниматься спортомФото: Вячеслав Егоров © URA.Ru

Сити-менеджер Салехарда Иван Кононенко сдаст нормы ГТО. Градоначальник признался, что пройдет испытания после нового года. Он рассчитывает получить значок.

«Зарегистрировался, получил идентификационный номер и после нового года попытаюсь пройти испытания. <…> До сих пор помню уроки НВП, занятия в ДОСААФ. Я считаю, что это правильно, когда людей мотивируют заниматься спортом. А здесь и нормативы неплохие, считаю, что все должны быть в тонусе», — сказал Иван Кононенко, которого цитирует его пресс-служба.

В Салехарде для сдачи тестов всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО зарегистрировались 1618 человек. Всего на Ямале изъявили желание сдать нормативы комплекса ГТО более 20 тысяч человек. Сдача стартует 21 января и продлится до мая.

Напомним, сити-менеджер Салехарда уже демонстрировал положительный пример: в Крещение он окунался в прорубь.

Отметим, согласно исследованию правительства Ямала, в Салехарде недостаточно велика доля людей, занимающихся спортом. Муниципалитета не демонстрировал успехов в этом направлении.

Юлия Фролова
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