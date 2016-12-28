10:23 28 декабря 2016 2

Эльвира Набиуллина пообещала рублю стабильность Фото: Владимир Андреев © URA.Ru

Глава Банка России Эльвира Набиуллина спрогнозировала стабильный курс рубля при любом сценарии. Она считает, что сильных потрясений на валютном рынке не будет.

По убеждению главы ЦБ, плавающий курс смягчает «внешние шоки». При этом Эльвира Набиуллина признает, что рубль находится в существенной зависимости от мировых цен на нефть, но этот фактор стал сокращаться. «При той же динамике стоимости углеводородов национальная валюта реагирует в два раз меньше», — отмечает глава ЦБ, слова которой приводит «Национальная служба новостей».

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