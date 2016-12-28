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28 декабря 2016
27 декабря 2016
10:23  28 декабря 2016 2

Набиуллина: Рубль останется стабильным при любом сценарии

Петербургский международный экономический форум. Первый день. Санкт-Петербург, набиуллина эльвира, пмэф-2016
Эльвира Набиуллина пообещала рублю стабильностьФото: Владимир Андреев © URA.Ru
новость из сюжета:
Экономический кризис в России
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Глава Банка России Эльвира Набиуллина спрогнозировала стабильный курс рубля при любом сценарии. Она считает, что сильных потрясений на валютном рынке не будет.

По убеждению главы ЦБ, плавающий курс смягчает «внешние шоки». При этом Эльвира Набиуллина признает, что рубль находится в существенной зависимости от мировых цен на нефть, но этот фактор стал сокращаться. «При той же динамике стоимости углеводородов национальная валюта реагирует в два раз меньше», — отмечает глава ЦБ, слова которой приводит «Национальная служба новостей».

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Нина Калинина
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