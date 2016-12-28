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28 декабря 2016
27 декабря 2016
10:41  28 декабря 2016 2

Эрдоган докажет, что США ведут войну в Сирии на стороне ИГИЛ

Реджеп Эрдоган готов доказать, что американцы воюют на стороне террористовФото: U.S. Department of State, Википедия
новость из сюжета:
Война в Сирии
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В Сирии США защищает интересы террористов. Об этом заявляет президент Турции Реджеп Эрдоган, подчеркивая, что у него есть неопровержимые доказательства.

«Теперь коалиция во главе с США оказывает поддержку таким террористическим организациям, как ИГИЛ [запрещенная в России террористическая организация — прим.ред.]. У нас есть достоверные доказательства: фотографии и видео», — цитирует Эрдогана «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на Reuters.

Эрдоган уверен, что силы коалиции во главе с США не способны выполнить взятые на себя обязательства по борьбе с террористами ИГИЛ.

Сенатор Алексей Пушков поддержал Эрдогана, написав в своем Тwitter, что есть много фактов, которые подтверждают поддержку террористических организаций со стороны США. «Нелепы попытки Госдепа опровергнуть очевидное», — считает сенатор, слова которого приводит «Газета.Ru»

Ранее глава Минобороны Ирана Хусейн Дехган говорил о том, что Тегеран не собирается координировать свои действия с западной коалицией, так как «уничтожение террористов не является ее истинной целью».

Нина Калинина
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