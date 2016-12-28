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28 декабря 2016
27 декабря 2016
11:01  28 декабря 2016 0

На Урале клиент автосервиса убил рабочего за плохой ремонт

Автосервис. СТО. Мегион, ремонт машины, инструменты, автосервис, сто, детали, автослесарь
Клиент обвинил рабочего в воровстве свечейФото: Александр Елизаров © URA.Ru

Кровавая расправа произошла в Каменске-Уральском в автосервисе на улице Лермонтова. В мастерскую пришел 30-летний ранее судимый мужчина, который в ноябре отдавал сюда в ремонт свой автомобиль ВАЗ-2110. Клиент предъявил претензии рабочему сервиса, что тот заменил у него новые свечи на старые.

«Конфликт закончился тем, что клиент на глазах у свидетелей несколько раз ударил ножом рабочего, — сообщил „URA.Ru“ старший помощник руководителя СКР по Свердловской области Александр Шульга. — От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия, а обвиняемый скрылся в помещении расположенной неподалеку „шиномонтажки“, где он неофициально работал».

Возбуждено уголовное дело по статье «убийство».

Александр Лукманов
© Служба новостей «URA.Ru»
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