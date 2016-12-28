Мэрия Кургана отказалась от разработки проекта развития горсада

11:15 28 декабря 2016 2

"Архстройпроект" прекращает работу над проектом Фото: Игорь Меркулов © URA.Ru

Администрация Кургана отказалась заключать контракт с компанией «Архстройпроект» на разработку проектной документации комплексного развития городского сада. Эту информация «URA.Ru» подтвердил руководитель отдела территориального развития компании Оксана Ковалева.

«Согласно конкурсной документации, 28 декабря предполагался срок сдачи проекта. Первый этап работ мы выполнили и готовы были представить их, — рассказала Ковалева агентству. — Мы, как победители конкурса на разработку проектной документации, имеем право обратиться в арбитражный суд, но у нас нет желания ввязываться в разборки. Наши креативные решения не пропадут, они могут быть использованы в других городах, на других площадках. Мне жаль, что Курган в очередной раз оказался отброшен назад и это решение исходит от руководства города».

Ковалева отметила, что пыталась добиться встречи с главой города Сергеем Руденко и сити-менеджером Андреем Потаповым, однако получила отказ. Она готова была предложить им иное решение проблемы. «Многие города активно разрабатывают проекты, чтобы получить финансирование из фонда в рамках программы „Комфортная городская среда“. Мы надеялись, что Курган также сможет поучаствовать в этой программе с нашим проектом», — отметила она.

Получить комментарий мэрии Кургана на момент подготовки материала не удалось.

Как ранее сообщало «URA.Ru», «Архстройпроект» стал единственным участником конкурса на разработку концепции развития городского сада. Стоимость контракта составила 300 тыс. рублей, компания бралась за разработку концепции и рабочего проекта развития горсада в сжатые сроки, а также брала на себя функции по авторскому надзору.