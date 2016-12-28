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28 декабря 2016
27 декабря 2016
Главные новости Свердловской области
11:06  28 декабря 2016 0

Новогодний марафон Уралвагонзавода: мультфильмы и сладкие подарки — для детей, русские народные сказки — для взрослых

Силами коллективов заводского Дворца культуры подготовлены яркие праздничные программыПресс-служба УВЗ

Традиционная новогодняя кампания стартовала на Уралвагонзаводе. Она включает в себя 26 елок для детей работников предприятия и всех маленьких жителей Нижнего Тагила, новогодние представления для взрослых, праздничные вечера для ветеранов и спортивные мероприятия.

Возле Дворца культуры имени Окунева уже открылся ледовый городок «Новогодний мульткруиз», построенный по заказу Уралвагонзавода. Городок посвящен 80-летию «Союзмультфильма». В экспозиции из 13 ледяных фигур представлены герои любимых всеми советских мультфильмов — «Винни-Пух», «Малыш и Карлсон», «Трое из Простоквашино», «Ну, погоди!», «Чебурашка» и «Мама для мамонтенка». На площади установлены специальные фигуры для фотографирования, двускатные горки для малышей и детей постарше. Вокруг главной елки Дзержинского района Нижнего Тагила установлены баннеры с яркими кадрами из мультфильмов. Во главе мультгероев — символ наступающего года — петушок.

Для детей и взрослых силами коллективов заводского Дворца культуры подготовлены яркие праздничные программы. В постановке спектаклей задействовано более сотни самодеятельных артистов. В этом году все ребята отправятся в «Новогоднее путешествие в Страну времени». Первыми праздничную постановку Уралвагонзавода оценили малыши из многодетных и малообеспеченных семей. Для них прошла благотворительная елка при участии и поддержке администрации Дзержинского района и Центра социальной защиты. Всего же 17 656 ребят получат сладкие подарки от предприятия.

Не остались без внимания и взрослые — для них подготовлены новогодние представления «#Smsнашихнадежд…». Постановка основана на русских народных сказках.

2 и 3 января пройдут праздничные вечера для ветеранов войны и труда Уралвагонзавода. А 6 января заводчане встанут на лыжи — рождественская гонка пройдет на лыжной базе предприятия. Завершатся праздничные мероприятия 7 января Рождественским вечером во Дворце культуры имени Окунева.

Наталья Щербакова
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