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28 декабря 2016
11:31  28 декабря 2016 1

Семье бывшей югорчанки, погибшей при крушении Ту-154, выплатят деньги

Комарова. Пыть-Ях, комарова наталья
Наталья Комарова поручила выплатить деньги семье погибшей девушкиФото: Эльдар Булатов © URA.Ru
новость из сюжета:
Катастрофа Ту-154, летевшего в Сирию
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Родным бывшей жительницы ХМАО Дарьи Трофимовой, погибшей во время крушения самолета Ту-154, будет оказана материальная помощь. В правительстве Югры сообщили, что по поручению губернатора Натальи Комаровой близкие девушки получат 1 млн рублей. Деньги будут выделены из резервного фонда правительства автономного округа.

По данным «URA.Ru», Дарья Трофимова родилась в Москве, но позже переехала жить в ХМАО. В Ханты-Мансийске она окончила Центр искусств для одаренных детей Севера, а затем вновь отправилась в столицу и стала артисткой ансамбля им. Александрова.

Мать Дарьи Трофимовой сейчас проживает в поселке Сорум. По данным источников «URA.Ru», она уже отправилась в Москву, где пройдет опознание тел жертв авиакатастрофы.

Также, добавим, глава региона поручила своему заместителю Всеволоду Кольцову изучить вопрос по организации отбора талантливых югорчан, которые могли бы работать в ансамбле им. Александрова. В первую очередь речь идет о воспитанниках Центра искусств для одаренных детей Севера.

Самолет Ту-154, летевший из Сочи в город Латакия (Сирия), разбился утром 25 декабря. Он упал в Черное море. На борту были музыканты ансамбля им. Александрова, военные и журналисты, а также известная общественница Елизавета Глинка.

Наталья Борисова
© Служба новостей «URA.Ru»
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