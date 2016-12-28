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28 декабря 2016
27 декабря 2016
26 декабря 2016
11:38  28 декабря 2016 1

Из администрации губернатора Прикамья ушла глава пресс-службы

Пустые кресла, пинок под зад, сумасшедшие, отставка, пустое кресло, увольнение
Елена Закирова, сказала, что хочет отдохнуть от работыФото: depositphotos.com © URA.Ru
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Глава департамента пресс-службы администрации губернатора Елена Закирова уволилась по собственному желанию.

«Я приняла решение уйти из администрации губернатора, чтобы отдохнуть. Дальнейших планов по трудоустройству у меня нет», — сообщила Елена Закирова корреспонденту «URA.Ru». Слухи о том, что глава департамента пресс-службы покидает свой пост, начали ходить еще месяц назад, когда чиновница ушла на больничный. Исполнять ее обязанности назначили советника главы администрации Галину Цвет.

Ранее администрацию главы региона покинул ее глава Анатолий Маховиков и его зам Александр Козенков. Информаторы говорят о внутреннем конфликте в администрации губернатора.

Анна Белкина
© Служба новостей «URA.Ru»
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