11:38 28 декабря 2016 1

Елена Закирова, сказала, что хочет отдохнуть от работы Фото: depositphotos.com © URA.Ru

Глава департамента пресс-службы администрации губернатора Елена Закирова уволилась по собственному желанию.

«Я приняла решение уйти из администрации губернатора, чтобы отдохнуть. Дальнейших планов по трудоустройству у меня нет», — сообщила Елена Закирова корреспонденту «URA.Ru». Слухи о том, что глава департамента пресс-службы покидает свой пост, начали ходить еще месяц назад, когда чиновница ушла на больничный. Исполнять ее обязанности назначили советника главы администрации Галину Цвет.

Ранее администрацию главы региона покинул ее глава Анатолий Маховиков и его зам Александр Козенков. Информаторы говорят о внутреннем конфликте в администрации губернатора.