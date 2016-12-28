13:17 28 декабря 2016 5

Огромный пес превратил в кровавое месиво стаю мирных бродячих собак Фото: Александр Елизаров © URA.Ru

В Тюмени огромный кобель породы алабай устроил «кровавую баню», на глазах у женщин и детей разорвав стаю бездомных собак, среди которых были и щенки. Как рассказали «URA.Ru» в благотворительном фонде «Потеряшки», прохожие чудом успели спастись от крупной собаки.

Жуткий инцидент произошел в районе Тюменского аккумуляторного завода. Как сообщила корреспонденту информагентства волонтерка «Потеряшек» Татьяна Воробьева, алабай принадлежит хозяину СТО, расположенной неподалеку от завода и охраняет территорию станции. Очевидцы рассказали Воробьевой, что огромного пса без намордника хозяин часто отпускал погулять по окрестностям, и в последний раз — произошла трагедия.

«Стая из пяти бездомных собак обитала на территории завода и примыкающих гаражей. Животные не подходили к воротам СТО, не дразнили алабая, периодически лаяли, а тот, видимо, уже нервничал, и хозяин его выпустил. Очевидцы утверждают, что перед этим он ему команду какую-то сказал. Алабай не знал кого кусать, зачем, собак он не сразу увидел, понесся на первого встречного мужчину, который еле успел в машину заскочить. Матери с детьми заскакивали в маршрутки, бежали, куда глаза глядят», — рассказала Воробьева, отметив, что все произошло стремительно — минут за десять.

1/5 Первой жертвой алабая стал бродячий кобель, бросившийся в драку с огромным псом Фото: активисты БФ «Потеряшки»

«На алабая выскочил первый кобель, которого тот сразу загрыз насмерть, потом был разодран щенок, потом — его мать. Собака пыталась спастись, выбежала в ужасе на дорогу и попала под машину — пришлось усыпить в клинике. Еще двух животных не нашли, следы крови оборвались в гаражах. 15 человек искали собак больше суток подряд, но те, видимо в панике, разбежались очень далеко и, скорее всего, уже умерли — слишком тяжелые травмы», — сообщила Воробьева, подчеркнув, что стая дружелюбных «бездомышей» жила на территории завода семь лет. Животных кормили, любили, а после последнего потомства, более полугода назад, все они были стерилизованы. После бойни, устроенной алабаем на руках у волонтеров остался только щенок.

«На щенке нет живого места — все разорвано, по кускам собрано. Он пока жив, но находится в тяжелом состоянии. Сейчас нужно делать рентген, возможно, травмирован позвоночник — пес волочит задние лапы, но стараемся, выхаживаем», — отметила Татьяна Воробьева.

Очевидцы вызвали на место происшествия полицию, что подтвердили «URA.Ru» представители ведомства. Служба отлова и полицейские сначала увезли алабая, допросили хозяина, но спустя несколько часов зверя вернули на СТО. По словам Татьяны Воробьевой, не исключено, что трагедия может повториться.

«Это результат безответственности хозяина Алабаев нужно воспитывать день и ночь. Сейчас его вернули. Люди говорят, что идут на работу и боятся, до сих пор — повсюду кровь. А если хозяин опять его выпустит, вдруг у него снова крыша поедет?».